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В Украине подняли акцизы на коньяк

В Украине подняли акцизы на коньяк

С первого января 2018 года акцизы на коньяк в Украине выросли на 20 процентов. Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Так, новый акцизный сбор на импорт коньяка будет составлять почти 127 гривен на 100 процентов спирта. Таким образом, цена на ликеро-коньячные изделия в феврале может подняться на треть.

Вместе с тем, акцизы на остальные виды алкогольных напитков остались на уровне 2017 года. Эксперты Минэкономразвития утверждают, что политика правительства, направленная на повышение импортных сборов приводит лишь к появлению бесконтрольного рынка суррогатного и контрабандного алкоголя. Теневой рынок алкогольных напитков в стране на сегодняшний день составляет до 60 процентов.

Последний раз цены на алкоголь в Украине поднимались в октябре 2017 года.

В январе-сентябре 2017 цены на горячительные напитки в Украине поднялись на 18 процентов.

По материалам УБР
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