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Всемирный банк написал логистическую стратегию для Украины

Всемирный банк написал логистическую стратегию для Украины

Председатель Мининфраструктуры на своей странице в Facebook написал, что ведомство опубликовало проект логистической стратегии для нашей страны, которую помогли разработать эксперты Всемирного банка.

По словам Владимира Омеляна, Украина впервые получила такой основательный и системный анализ, более того, он анонсировал обнародование новой методики расчета портовых тарифов и сборов до конца недели.

Отдельную благодарность чиновник выразил Александре Клитине, которая взяла под свое руководство весь процесс и доведет до конца внедрение стратегии в жизнь.

В сообщении пресс-службы МИУ перечислены те плюсы, которые получит Украина после внедрения:

  • реализация логистического потенциала страны, а именно: удешевление услуг и сокращение времени перевозки грузов, повышение качества и безопасности на транспорте, внедрение европейских норм;
  • усиление мультимодальности и взаимного слияния между различными видами транспорта;
  • обслуживание, модернизация и расширение эффективной транспортной и логистической инфраструктуры и содействие развития энергоэффективных грузовых перевозок;
  • повышение квалификации и обучение персонала, предоставляющего услуги;
  • содействие торговле и увеличение экспортного потенциала нашей страны.
По материалам УБР
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