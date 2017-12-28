Всемирный банк написал логистическую стратегию для Украины

Председатель Мининфраструктуры на своей странице в Facebook написал, что ведомство опубликовало проект логистической стратегии для нашей страны, которую помогли разработать эксперты Всемирного банка.

По словам Владимира Омеляна, Украина впервые получила такой основательный и системный анализ, более того, он анонсировал обнародование новой методики расчета портовых тарифов и сборов до конца недели.

Отдельную благодарность чиновник выразил Александре Клитине, которая взяла под свое руководство весь процесс и доведет до конца внедрение стратегии в жизнь.

В сообщении пресс-службы МИУ перечислены те плюсы, которые получит Украина после внедрения:

реализация логистического потенциала страны, а именно: удешевление услуг и сокращение времени перевозки грузов, повышение качества и безопасности на транспорте, внедрение европейских норм;

усиление мультимодальности и взаимного слияния между различными видами транспорта;

обслуживание, модернизация и расширение эффективной транспортной и логистической инфраструктуры и содействие развития энергоэффективных грузовых перевозок;

повышение квалификации и обучение персонала, предоставляющего услуги;