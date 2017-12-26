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Не все пенсионеры получат январские пенсии в декабре

Не все пенсионеры получат январские пенсии в декабре

Во вторник, 26 декабря, стартовала выдача январских пенсий в почтовых отделениях, также работают и почтальоны, которые доставляют пенсии на дом.

По словам замглавы Константиновского управления ПФУ Елены Гавриш, пенсии до 27 декабря получат те люди, у которых начисление прописано до 4 января. Также за три дня до нового года повезет и тем, у кого пенсия назначена на 5 января.

28 декабря пенсии начислят тем, кто обычно получает их 7 и 8 января. 29 декабря получат пенсионеры за 8 января.

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Отмечается, что сегодня и финучреждения начали начислять пенсии тем, кто обычно получает их 4-13 января, то есть с ними рассчитаются уже до конца года.

Остальные, кто не вошел в период 4-13 января, получат пенсионные дотации позже согласно графику и датам выплат.

По материалам УБР
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