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Гройсман сообщил, когда состоится следующий перерасчет пенсий

Гройсман сообщил, когда состоится следующий перерасчет пенсий

Очередной перерасчет пенсий в Украине должен состояться в 2019 году.

Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Очередной перерасчет пенсий для украинских граждан состоится в 2019 году, а не так, как это делали когда-то политики”, – заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что в результате пенсионной реформы почти 5 млн граждан получили повышение пенсий на более чем 400 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионная реформа предусматривает осовременивание пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года соцвыплат с использованием единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.
  • Новый закон предусматривает выход на пенсию при условии наличия страхового стажа не менее 25 лет, который до 2028 года повысится до 35 лет.
  • Лицам, которые не имеют необходимого страхового стажа на момент 2018 года, будет назначаться государственная социальная помощь после достижения 65 лет.
По материалам Економічна Правда
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