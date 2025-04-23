Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми — опрос — Finance.ua
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Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми — опрос

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Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми — опрос
Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми — опрос
Исследование КМИС показало, что, несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми. Но по сравнению с 2021 годом уровень счастья снизился.
Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.
Трансформация отношения к счастью украинцев состоялась на фоне войны. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.
«Но в 2022-м засомневались. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили», — сказал эксперт.
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При всех сомнениях результаты показали, что уровень счастья не изменился существенно. В декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.
Сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.
Счастье украинцев, как оказалось, можно представить как дробь, где числитель — достижения человека (материальный уровень, отношения и т. п.), а знаменатель — его ожидания и стремления. Этот баланс определяет внутреннее чувство счастья даже в трудные времена.
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Напомним, что, по данным КМИС, большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома.
Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться.
Ранее писали, что большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности. Такие результаты показало исследование уровня личного благосостояния украинцев по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенное в июне 2024 года.
По материалам:
РБК-Україна
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