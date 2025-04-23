Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми — опрос Сегодня 18:01

Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми — опрос

Исследование КМИС показало, что, несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми. Но по сравнению с 2021 годом уровень счастья снизился.

Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.

Трансформация отношения к счастью украинцев состоялась на фоне войны. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.

«Но в 2022-м засомневались. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили», — сказал эксперт.

При всех сомнениях результаты показали, что уровень счастья не изменился существенно. В декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.

Сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.

Счастье украинцев, как оказалось, можно представить как дробь, где числитель — достижения человека (материальный уровень, отношения и т. п. ), а знаменатель — его ожидания и стремления. Этот баланс определяет внутреннее чувство счастья даже в трудные времена.

Напомним, что, по данным КМИС, большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома.

Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться.

Ранее писали , что большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности. Такие результаты показало исследование уровня личного благосостояния украинцев по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенное в июне 2024 года.

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