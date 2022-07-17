Несмотря на войну, 85% банковских отделений по всей Украине работают стабильно — Finance.ua
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Несмотря на войну, 85% банковских отделений по всей Украине работают стабильно

Казна и Политика
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Несмотря на войну, 85% банковских отделений по всей Украине работают стабильно
Несмотря на войну, 85% банковских отделений по всей Украине работают стабильно
За почти пять месяцев войны банковская система выстояла, с рынка выведены всего три банка. Все данные клиентов переведены в облачные хранилища, позволяющие отбивать кибератаки врага.
Об этом на брифинге сообщила глава Совета независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
«Мы понимаем, что в результате полномасштабного вторжения ВВП Украины упало почти на 40%, инфляция будет в разы превышать запланированный уровень. Однако банковская система продолжает демонстрировать феноменальную устойчивость... Банки сохраняют ликвидность. Даже продолжают кредитовать... Это прецедент для всего мира», — заявила она.
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По ее словам, за почти пять месяцев войны с рынка было выведено всего три банка. Из них два банка — это дочерние учреждения российских банков. Еще один банк имел проблемы еще задолго до военных действий.

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Мы бесперебойно работаем в регионах, где обеспечена безопасность клиентов. В то время как в начале марта работали только 21% отделений в зоне боевых действий или вблизи них. В целом в Украине — 60%. На середину июня и благодаря деоккупации северных областей сейчас работает 85% отделений. Нам удалось выстоять в результате продолжающихся многочисленных кибератак... Данные переведены в облачные хранилища, они надежно работают", — подытожила Елена Коробкова.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022 года. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
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По материалам:
lb.ua
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