Неработающие граждане могут получить кредит на начало или развитие собственного дела — Finance.ua

Неработающие граждане могут получить кредит на начало или развитие собственного дела Сегодня 09:05 — Личные финансы

Неработающие граждане могут получить кредит на начало или развитие собственного дела

С началом полномасштабной войны, развязанной российской федерацией, для многих семей, потерявших жилье, работу, сбережения, критически важным стало возвращение к самостоятельной и экономически независимой жизни.

Министерство социальной политики работает над тем, чтобы обеспечить максимально эффективную поддержку лиц и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. С этой целью в 2023 г. Министерство перезапустило разработанную ранее программу «Рука помощи». Она направлена ​​на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела.

В чем суть программы?

Программа дает возможность неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить единоразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса

На что выделяется финансовая помощь? На приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года для открытия собственного дела

Условия возврата помощи

Или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней)

Или досрочно по частям в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Важно: сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Но! Финансовую помощь не нужно возвращать, если благодаря ей предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму выделенной помощи;

в первый год с даты получения помощи по направлению центра занятости трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

Как воспользоваться программой?

Для получения такой помощи человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший Центр занятости.

Там — подать документы в созданную при Центре занятости Комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи. А именно:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;



справку о несудимости.



В состав Комиссии включаются представители центра занятости, представители органов социальной защиты населения, органов местного самоуправления, территориальных органов ГНС, организаций (объединений) работодателей и профсоюзов (по согласию).

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Комиссия рассматривает документы и — после заседания — направляет претенденту на финансовую помощь письменное уведомление о принятом решении.

Если решение является положительным, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Ответы на самые распространенные вопросы относительно программы — по ссылке.

Напомним, программа была разработана совместно с Всемирным банком, в 2016—2018 гг. она была успешно пропилотирована в ряде регионов и зарекомендовала себя как успешный социальный проект.

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