Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро — Finance.ua
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Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро

Казна и Политика
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Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро
Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро
Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1000 евро.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев по итогам встречи с бизнесом, почтовыми и экспресс-перевозчиками, а также представителями НБУ, Минфина и Гостаможслужбы.
«Обсудили вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования», — отметил Гетманцев.
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«Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 евро. Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику», — пояснил он.
По словам Гетманцева, на следующей неделе предстоит еще одна встреча по указанному вопросу, в ходе которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.
Напомним, сейчас обязанность для подачи таможенной декларации бизнесом существует для товаров стоимостью более 150 евро.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах;
  • украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы не попасть на изъятие посылки. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине;
  • Укрпочта нашла способ доставки международных посылок для обхода блокады границы.
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По материалам:
Економічна Правда
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