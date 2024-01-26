Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро — Finance.ua

Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Необлагаемый налогом предел посылок за рубеж планируют повысить до 1000 евро

Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1000 евро.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев по итогам встречи с бизнесом, почтовыми и экспресс-перевозчиками, а также представителями НБУ, Минфина и Гостаможслужбы.

«Обсудили вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования», — отметил Гетманцев.

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«Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 евро. Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику», — пояснил он.

По словам Гетманцева, на следующей неделе предстоит еще одна встреча по указанному вопросу, в ходе которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.

Напомним, сейчас обязанность для подачи таможенной декларации бизнесом существует для товаров стоимостью более 150 евро.

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Економічна Правда По материалам:

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