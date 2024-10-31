Некоторым украинцам советуют обновить водительские права — Finance.ua

Некоторым украинцам советуют обновить водительские права Сегодня 11:05 — Личные финансы

Некоторым украинцам советуют обновить водительские права

Украинцам, которые получили водительское удостоверение до 2013 года, было бы неплохо его обновить, чтобы иметь возможность пользоваться всеми доступными сейчас онлайн-услугами от сервисных центров МВД.

Такое заявление сделал заместитель начальника отдела по внедрению электронных услуг управления организации регистрационной деятельности и допуску водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Роман Бациц в интервью «Украинскому радио».

«Один из главных вопросов — это обновление сведений, потому что очень часто обращаются граждане с вопросом, почему не могут заказать ту или иную услугу онлайн. Впрочем, очень часто обращаются люди, получившие документы 10−20 лет назад. Реестр работает с 2013 года, и у нас нет такого глобального наполнения, которое позволит всем гражданам Украины получать услуги у нас. Поэтому если у вас водительское удостоверение старше 2013 года, то было бы неплохо его обновить», — сказал он.

Читайте также С 1 августа в Украине будут выдавать водительские удостоверения нового образца

По словам Бацица, в некоторых случаях обменять водительское удостоверение можно в «Дія», даже если оно выдано ранее. Он отметил, что для водительского удостоверения достаточно важен оцифрованный образ лица человека, то есть фото.

«А поскольку вы водительские удостоверения давно получили, у нас в базе фото нет. Но мы можем его получить из Единого демографического реестра. Но сведения из Единого демографического реестра мы можем получить только через „Дія“. Поэтому в определенных случаях могут быть такие ситуации, что через кабинет водителя вы не можете заказать услугу по обмену исключительно из-за того, что у нас нет фото. Поэтому в таких случаях, если есть нюансы на одной онлайн-платформе, обращайтесь к другой, возможно, там у вас не будет никаких ограничений и вы сможете заказать ту или иную услугу», — объяснил чиновник.

Читайте также Как украинцам получить водительское удостоверение в разных странах мира: правила и условия

Бациц акцентировал, что обновление документов является залогом удачного использования онлайн-услуг.

Отметим, что в водительских удостоверениях, выданных до 29 марта 2011 года, не указан срок их действия. В настоящее время права действительны в течение 30 лет, за исключением тех, что были выданы впервые — их срок действия составляет 2 года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.