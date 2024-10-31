Некоторым украинцам советуют обновить водительские права — Finance.ua

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Некоторым украинцам советуют обновить водительские права

Личные финансы
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Некоторым украинцам советуют обновить водительские права
Некоторым украинцам советуют обновить водительские права
Украинцам, которые получили водительское удостоверение до 2013 года, было бы неплохо его обновить, чтобы иметь возможность пользоваться всеми доступными сейчас онлайн-услугами от сервисных центров МВД.
Такое заявление сделал заместитель начальника отдела по внедрению электронных услуг управления организации регистрационной деятельности и допуску водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Роман Бациц в интервью «Украинскому радио».
«Один из главных вопросов — это обновление сведений, потому что очень часто обращаются граждане с вопросом, почему не могут заказать ту или иную услугу онлайн. Впрочем, очень часто обращаются люди, получившие документы 10−20 лет назад. Реестр работает с 2013 года, и у нас нет такого глобального наполнения, которое позволит всем гражданам Украины получать услуги у нас. Поэтому если у вас водительское удостоверение старше 2013 года, то было бы неплохо его обновить», — сказал он.
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По словам Бацица, в некоторых случаях обменять водительское удостоверение можно в «Дія», даже если оно выдано ранее. Он отметил, что для водительского удостоверения достаточно важен оцифрованный образ лица человека, то есть фото.
«А поскольку вы водительские удостоверения давно получили, у нас в базе фото нет. Но мы можем его получить из Единого демографического реестра. Но сведения из Единого демографического реестра мы можем получить только через „Дія“. Поэтому в определенных случаях могут быть такие ситуации, что через кабинет водителя вы не можете заказать услугу по обмену исключительно из-за того, что у нас нет фото. Поэтому в таких случаях, если есть нюансы на одной онлайн-платформе, обращайтесь к другой, возможно, там у вас не будет никаких ограничений и вы сможете заказать ту или иную услугу», — объяснил чиновник.
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Бациц акцентировал, что обновление документов является залогом удачного использования онлайн-услуг.
Отметим, что в водительских удостоверениях, выданных до 29 марта 2011 года, не указан срок их действия. В настоящее время права действительны в течение 30 лет, за исключением тех, что были выданы впервые — их срок действия составляет 2 года.
По материалам:
УНІАН
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