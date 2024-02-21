Некоторым категориям населения запретят отключать услуги ЖКХ из-за долгов — законопроект Сегодня 14:02 — Личные финансы

Некоторым категориям населения запретят отключать услуги ЖКХ из-за долгов — законопроект

В Украине отменили мораторий на взыскание задолженности за услуги ЖКХ. С начала 2024 г. поставщики коммунальных услуг начали начислять пеню или прекращать обслуживание клиентов. Однако депутаты уже зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить отключать услуги некоторым категориям населения.

Об этом свидетельствует проект закона № 11 015 «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Цель законопроекта

Целью законопроекта является установление запрета начисления, взыскания штрафов и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг социально уязвимых категорий лиц в период действия военного положения.

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«Принятие законопроекта обеспечит поддержку и социальную защиту уязвимых категорий населения путем установления запрета начисления, взыскания штрафов и прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг для таких лиц в период войны», — отмечают авторы документа.

Что предлагают депутаты

Документ устанавливает запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг при их неоплате или неполной оплате. В частности, проект закона предусматривает поддержку уязвимых категорий граждан:

лиц с инвалидностью;

неработающих граждан, получающих пенсию по возрасту;

малообеспеченных семей;

многодетных семей.

Напомним, мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

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Делалось это с учетом сложного материального положения граждан после начала полномасштабной войны с россией. Статистика говорит, что материальное положение украинцев только ухудшается.

В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от общей суммы долга.

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