Нефтегазовая Ассоциация Украины объяснила, как снизить цены на топливо — Finance.ua

Нефтегазовая Ассоциация Украины объяснила, как снизить цены на топливо

Сегодня 14:04 — Личные финансы

Бензин

В Нефтегазовой ассоциации (НАУ) предложили свое видение решения проблемы стремительного роста цен на топливо, наблюдаемое украинцами в последнее время. Finance.ua узнал подробности предложения.

Предыстория. 22 февраля 2022 года в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что стоимость топлива на автозаправочных станциях вскоре станет меньше. По его словам, снизить цены на заправках удастся благодаря уменьшению размера НДС на бензин и дизель.

Что же предлагают? Как Как говорится в пресс-релизе, Нефтегазовая Ассоциация Украины поддерживает решение Президента Украины Владимира Зеленского снизить стоимость топлива на АЗС. Представители ассоциации предлагают подражать опыту европейских стран и рассмотреть возможность снижения цен на бензин и дизельное топливо (ДТ) за счет снижения НДС. С таким предложением НАУ обратилась к представителям власти — президенту, премьеру и парламенту.

Ассоциация также предлагает модернизировать ставки акциза на топливо — это позволит сделать цены на бензин более доступными для украинских граждан, поддержит национальных производителей, снизит импортозависимость страны и увеличит поступления в Дорожный фонд.

Подробности. Ассоциация определила механизмы, которые помогут снизить розничные цены на бензин и ДТ для украинских граждан:

во-первых, снизить ставку НДС для топлива с 20% до 7% , это повлечет за собой снижение цен для конечных потребителей. В Украине снижение ставки НДС даст еще один положительный эффект: перестанут быть экономически привлекательными схемы продажи фиктивных документов на топливо недобросовестными участниками топливного рынка предприятиям реального сектора экономики с целью недоплаты в бюджет НДС. Соответственно, утраты бюджета от понижения ставки НДС могут быть нивелированы дополнительными поступлениями НДС и налога на прибыль от ликвидации схем;

, это повлечет за собой снижение цен для конечных потребителей. В Украине снижение ставки НДС даст еще один положительный эффект: перестанут быть экономически привлекательными схемы продажи фиктивных документов на топливо недобросовестными участниками топливного рынка предприятиям реального сектора экономики с целью недоплаты в бюджет НДС. Соответственно, утраты бюджета от понижения ставки НДС могут быть нивелированы дополнительными поступлениями НДС и налога на прибыль от ликвидации схем; во-вторых, снизить акциз на бензин и повысить акцизу на сжиженный газ таким образом, чтобы (с учетом пониженной ставки НДС) цены на сжиженный газ остались на существующем уровне, а цены на бензин снизились;

таким образом, чтобы (с учетом пониженной ставки НДС) цены на сжиженный газ остались на существующем уровне, а цены на бензин снизились; в-третьих, не прибегать к уменьшению существующей предельной наценки для бензина и ДТ, поскольку такая мера не даст существенного выигрыша для потребителя, а для бизнеса приведет к существенным убыткам, сокращению рабочих мест. Уменьшение торговой наценки не позволит бизнесу покрыть его расходы, такие как транспортировка топлива внутри страны, коммунальные платежи, расходы на оплату труда, налоги, проверку топлива, эквайринг, обслуживание станций и т.д. Эти расходы за последний год выросли на 20%, поэтому снижение уровня торговой наценки может привести к убыткам от продажи нефтепродуктов. В результате потребитель выигрывает не более 50 копеек на литре, но пострадает целая инфраструктура.

Справка Finance.ua:

в Украине еще раз выросли розничные цены на бензины и дизельное топливо (ДТ). По сравнению с первой декадой февраля средняя цена на бензин выросла на 91 коп./л, на дизельное топливо — на 77 коп./л. Такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на горючее и падением курса гривны;

около 36% в стоимости 1 литра бензина и 30% в 1 литре ДТ составляют НДС и акциз (ставка которого сейчас рассчитана в евро). Это примерно 13 грн в стоимость литра бензина и 10,5 грн в цене литра ДТ;

Польша с 1 февраля 2022 г. снизила ставку НДС на топливо с 23% до 8% и снизила акциз. В результате чего, по данным СМИ, стоимость горючего в Польше за день упала на 12%. В ряде стран ЕС этот метод оказался популярен для других секторов экономики. К примеру, Финляндия, Германия, Франция и Чехия установили 0% НДС для реализации продуктов питания.



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