Не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек — президент
Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на данный момент не видит конкретных деталей от Генштаба, чтобы потребовалась мобилизация 500 тысяч украинцев.
Об этом он заявил в интервью Channel 4.
«Лично я сегодня не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Я это говорю не потому, что мне хочется ответить и кому-то понравиться. Это не только жизнь, жизнь — приоритет номер один. А вторая история — соответствующие действия, операции. Я пока не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать. А третье — это еще деньги. Все эти финансы — они точно не приходят от партнеров, я хочу, чтобы все это понимали», — пояснил Зеленский.
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Он добавил, что все зарплаты и подготовка военных выплачивается из украинского бюджета.
Однако президент уверен, что мобилизация нужна, чтобы заменить военных на фронте.
Военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450−500 тысяч человек, но этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.
В Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по покрытия расходов на дополнительную мобилизацию.
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