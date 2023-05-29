НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн

Валюта
42
НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн
НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн
Чистая продажа долларов Национальным банком увеличилась за последнюю неделю до $432,2 млн с $380,4 млн неделей ранее.
Как свидетельствуют данные регулятора, с 22 по 26 мая покупка им валюты снизилась до $10,2 млн с $11,6 млн, тогда как продажи выросли до $442,4 млн с $392 млн.
На наличном рынке доллар по итогам недели практически не изменился, составив около 37,45−37,5 грн/$1.
Читайте также
В общей сложности с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $119,1 млн, в то время как продал $10,27 млрд.
Напомним, неделей ранее НБУ продал $380,4 млн на межбанке.

Справка Finance.ua:

  • как прогнозирует заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, курс доллара в Украине в июне 2023 года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.;
  • в апреле НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года — до 1 370,4 млн долларов. Этому способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые производили закупку посевного материала, удобрений и топлива для посевной.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.