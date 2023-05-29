НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн — Finance.ua

НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн Сегодня 15:32 — Валюта

НБУ увеличил чистую продажу валюты до $432 млн

Чистая продажа долларов Национальным банком увеличилась за последнюю неделю до $432,2 млн с $380,4 млн неделей ранее.

Как свидетельствуют данные регулятора, с 22 по 26 мая покупка им валюты снизилась до $10,2 млн с $11,6 млн, тогда как продажи выросли до $442,4 млн с $392 млн.

На наличном рынке доллар по итогам недели практически не изменился, составив около 37,45−37,5 грн/$1.

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В общей сложности с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $119,1 млн, в то время как продал $10,27 млрд.

Напомним, неделей ранее НБУ продал $380,4 млн на межбанке.

Справка Finance.ua:

как прогнозирует заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, курс доллара в Украине в июне 2023 года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.;

в апреле НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года — до 1 370,4 млн долларов. Этому способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые производили закупку посевного материала, удобрений и топлива для посевной.



Фінансовий клуб По материалам:

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