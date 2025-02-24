НБУ создал памятную монету к третьей годовщине полномасштабной войны (фото, видео) — Finance.ua

НБУ создал памятную монету к третьей годовщине полномасштабной войны (фото, видео) Сегодня 16:12

НБУ создал памятную монету к третьей годовщине полномасштабной войны (фото, видео), Фото: НБУ

К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету «Тримаймо стрій!».

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«Мы назвали новую монету „Тримаймо стрій!“ — этот призыв понятный и откликается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. Сотни тысяч героев и героинь стоят на защите Украины — не без страха, но с достоинством, на которое мало кто в мире способен. Каждый, кто имеет силы, поддерживает его в тылу. Это наш осознанный выбор, непростой, но единственно возможный. Ведь есть только один способ повлиять на ход событий — сделать все от нас зависящее, чтобы из десятков сценариев реальным стал наш: суверенная и независимая Украина. Навсегда!», — подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.

Дизайн новой монеты

На аверсе памятной монеты «Тримаймо стрій!» изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед сражением, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

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На реверсе монеты продолжена тематика аверса — изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись Тримаймо стрій!, а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов — надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы.

Художник — Андрей Сагач. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

Реализация новой монеты

Памятная монета «Тримаймо стрій!» введена в обращение 24 февраля 2025 года. Ее номинал — 5 гривен, изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

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