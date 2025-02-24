НБУ создал памятную монету к третьей годовщине полномасштабной войны (фото, видео) — Finance.ua

НБУ создал памятную монету к третьей годовщине полномасштабной войны (фото, видео)
К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету «Тримаймо стрій!».
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«Мы назвали новую монету „Тримаймо стрій!“ — этот призыв понятный и откликается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. Сотни тысяч героев и героинь стоят на защите Украины — не без страха, но с достоинством, на которое мало кто в мире способен. Каждый, кто имеет силы, поддерживает его в тылу. Это наш осознанный выбор, непростой, но единственно возможный. Ведь есть только один способ повлиять на ход событий — сделать все от нас зависящее, чтобы из десятков сценариев реальным стал наш: суверенная и независимая Украина. Навсегда!», — подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.
Дизайн новой монеты
На аверсе памятной монеты «Тримаймо стрій!» изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед сражением, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.
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На реверсе монеты продолжена тематика аверса — изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись Тримаймо стрій!, а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов — надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы.
Художник — Андрей Сагач. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.
Реализация новой монеты
Памятная монета «Тримаймо стрій!» введена в обращение 24 февраля 2025 года. Ее номинал — 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.
Приобрести эту монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 25 февраля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).
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