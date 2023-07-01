НБУ сообщил о состоянии рынка недвижимости: выгоднее арендовать или покупать — Finance.ua

НБУ сообщил о состоянии рынка недвижимости: выгоднее арендовать или покупать Сегодня 17:00 — Недвижимость

НБУ сообщил о состоянии рынка недвижимости: выгоднее арендовать или покупать

Рынок жилой недвижимости в Украине остается в глубоком кризисе, заявленные продавцами цены не подкреплены рыночными факторами, а аренда стала гораздо более выгодным вариантом для нуждающихся в жилье.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года, обнародованном Национальным банком.

Цены

За год цены на жилье в Украине заметно выросли. К примеру, по состоянию на май в Киеве стоимость жилья на первичном рынке выросла более чем на 16% по сравнению с маем 2022 года. В западных регионах рост был еще более оживленным. Однако этот рост никак не коррелируется со спросом на рынке недвижимости.

«Учитывая очень хрупкий спрос, заявленные в объявлениях цены прежде всего отражают ожидания продавца и его желание покрыть растущую себестоимость строительства», — подчеркивают в НБУ.

Цены на вторичном рынке лучше отражают баланс рыночных сил. Но жилье преимущественно продается со скидками: на уступки идут продавцы.

«Цены в объявлениях по всем объектам заметно выше, чем в объявлениях, квартиры по которым были проданы», — отмечается в отчете Нацбанка.

В частности, по состоянию на май цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям.

О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти в два раза превышает историческое среднее.

«Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья», — говорится в отчете.

«Соотношение цены и стоимости аренды свидетельствует о существенных рыночных диспропорциях», — подчеркивают в Нацбанке.

При этом, как прогнозируют в НБУ, глубокий кризис на рынке недвижимости себя не исчерпал.

Из-за медленного восстановления экономики и доходов, эмиграции и общей неопределенности спрос будет оставаться низким еще долгое время.

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Рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны выдали менее 250 кредитов), а работа государственных программ поддержки — нестабильна.

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.

«Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже — все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе», — прогнозирует НБУ.

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Економічна Правда По материалам:

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