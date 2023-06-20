В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает — Finance.ua

В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает Сегодня 11:02 — Личные финансы

В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает

В Украине заработал электронный механизм защиты инвесторов, которые вкладывают в строительство. Отныне они смогут регистрировать вещные права на жилье, которое находится на этапе строительства или будет построено.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что изменится

«Застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям. Это убережет граждан от возможных коррупционных схем и махинаций, связанных с покупкой жилья», — говорится в сообщении.

Еще до сдачи объекта в эксплуатацию украинцы могут зарегистрировать свои вещные права на жилье. Также благодаря обновленному механизму застройщик не может без согласования с владельцем менять технические характеристики квартиры.

Как было ранее

Ранее граждане были вынуждены только заключать с застройщиками предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях. Согласно этому покупатель соглашается приобрести имущество, а продавец продать жилье именно этому человеку. Но такие соглашения не давали права собственности на жилье, а лишь служили подготовкой к заключению основной сделки, которая подписывается уже после сдачи объекта в эксплуатацию.

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Это приводило к коррупционным схемам. В частности, когда застройщики одну и ту же квартиру могли «продавать» несколько раз разным людям.

Все объекты строительства, разрешения на строительство которых выданы после 10 октября 2022 г., обязаны регистрировать специальные вещные права на будущую недвижимость. Проверить дату получения разрешения на строительство можно в Реестре строительной деятельности на портале ЕГЭСС в разделе «Декларативные и разрешительные документы».

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