В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает

Личные финансы
71
В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает
В Украине заработал е-сервис защиты граждан, которые инвестировали в строительство жилья: как он работает
В Украине заработал электронный механизм защиты инвесторов, которые вкладывают в строительство. Отныне они смогут регистрировать вещные права на жилье, которое находится на этапе строительства или будет построено.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что изменится

«Застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям. Это убережет граждан от возможных коррупционных схем и махинаций, связанных с покупкой жилья», — говорится в сообщении.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Еще до сдачи объекта в эксплуатацию украинцы могут зарегистрировать свои вещные права на жилье. Также благодаря обновленному механизму застройщик не может без согласования с владельцем менять технические характеристики квартиры.

Как было ранее

Ранее граждане были вынуждены только заключать с застройщиками предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях. Согласно этому покупатель соглашается приобрести имущество, а продавец продать жилье именно этому человеку. Но такие соглашения не давали права собственности на жилье, а лишь служили подготовкой к заключению основной сделки, которая подписывается уже после сдачи объекта в эксплуатацию.
Читайте также
Это приводило к коррупционным схемам. В частности, когда застройщики одну и ту же квартиру могли «продавать» несколько раз разным людям.
Все объекты строительства, разрешения на строительство которых выданы после 10 октября 2022 г., обязаны регистрировать специальные вещные права на будущую недвижимость. Проверить дату получения разрешения на строительство можно в Реестре строительной деятельности на портале ЕГЭСС в разделе «Декларативные и разрешительные документы».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.