Инвесторы снова активно вкладывают в новостройки: какое жилье покупают — Finance.ua
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Инвесторы снова активно вкладывают в новостройки: какое жилье покупают

Недвижимость
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Около 20% сделок в сегменте комфорт+ сегодня заключаются в спекулятивных целях. Но требования к доходным «квадратам» изменились. Что сегодня ищут инвесторы, рассказала концептолог группы компаний DIM Алена Пискунова.

Смарт-квартиры снова в цене

Еще год назад практически все сделки, которые заключались в периоды активизации спроса, касались решения квартирного вопроса. Люди покупали для себя, средняя площадь составляла 60−70 кв. Но сегодня на рынок вернулся инвестор. Средняя площадь инвестиционных квартир, пользующихся спросом, составляет 45−50 кв.м.
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Инвесторов по большей части интересуют однокомнатные европланировки с довольно просторными кухнями и отдельной спальней, а также эргономично спланированные студии, где легко помещаются все необходимые функциональные зоны.

Инвестор: кто он и что ищет

  • 60% реальных покупателей — люди в возрасте 30−40 лет,
  • треть — те, кому за 40,
  • а еще 10% - возрастная категория до 30 лет.
Локация, хоть и остается важным критерием выбора, уступила вопросу инфраструктурного наполнения и функционала жизненных сценариев. Ведь в условиях ограниченного спроса она будет влиять на экспозицию инвестиционных квартир.
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Инвесторы интересуются непосредственно проектом: планированием публичных пространств, линейкой нежилых помещений и предполагаемых бизнесов, которые создадут экосистему коммерческой инфраструктуры, наличием разнообразных зон для отдыха, спорта, детских зон под совершенно разные запросы и потребности, а также социально-бытовой инфраструктуры, ведь от этого напрямую будет зависеть разнообразие целевых групп, которые могут стать потенциальными покупателями в будущем.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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