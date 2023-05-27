Выгодны ли инвестиции в землю и золото — Finance.ua

Выгодны ли инвестиции в землю и золото Сегодня 20:00 — Личные финансы

Выгодны ли инвестиции в землю и золото

Инфляция хоть и показывает тренд к замедлению (годовой индекс потребительских цен в апреле составил 17,9% по сравнению с 21,3% в марте), но согласно ожиданиям аналитиков ICU, в конце года годовая инфляция составит 15,4%.

То есть деньги, которые лежат без дела где-нибудь под матрасом, обесцениваются. На условную 1 тыс. грн, заработанную в мае, в декабре можно будет купить гораздо меньше товаров и услуг. Поэтому стоит задуматься над тем, как их сохранить и даже приумножить.

Сельскохозяйственная земля

Земля — ограниченный, невозможный для масштабирования актив, количество которого постоянно уменьшается. Еще Марк Твен полушутя говорил: «Покупайте землю, ее больше никто не производит».

Рынок земли в Украине открылся в июле 2021 года. Но первые три месяца после полномасштабного вторжения договоры не заключались и не регистрировались. Доступ нотариусов к Государственному земельному кадастру был открыт только в конце мая, что позволило восстановить рынок земли.

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Приобрести землю могут исключительно граждане Украины. Максимальная площадь для покупки — 100 га. По словам соучредителя компании Твое Коло Андрея Усенко, гарантированный арендный доход инвестора — от 8% годовых.

Впрочем, сельскохозяйственная земля — весьма дорогостоящая инвестиция: средняя стоимость одного гектара, согласно данным Мониторинга земельных отношений, — 39 тыс. грн, то есть около 1 тыс. долл.

Приобрести землю можно как самостоятельно, мониторя соответствующие площадки с объявлениями или онлайн-аукционы, так и через инвестиционные компании или специализированные площадки (Твой Круг, Land Club, LandInvest, Доброзем и другие).

Золото

Мировые цены на золото в апреле этого года побили абсолютный рекорд, превысив отметку 2 тыс. долл. за тройскую унцию (31,1 г. — Ред.). Удорожание связано с банковским кризисом, затронувшим в США несколько крупных региональных банков, и дошедшим до Европы.

Золото — надежный защитный актив на долгосрочную перспективу — более 5 лет. Инвесторы используют его для формирования диверсифицированных портфелей. Для центробанков — это резервная валюта.

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С 20 августа 2022 года Национальный банк снова разрешил банкам продавать в своих отделениях слитки банковских металлов — золота, серебра, платины и палладия. Также их можно приобрести в виде монет.

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