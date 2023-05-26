Инвестиции в негосударственные пенсионные фонды в Украине: детали — Finance.ua

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Инвестиции в негосударственные пенсионные фонды в Украине: детали

Личные финансы
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Инвестиции в негосударственные пенсионные фонды в Украине: детали
Инвестиции в негосударственные пенсионные фонды в Украине: детали
О достойной пенсии нужно думать здесь и сейчас, ведь обеспечивать ее надлежащий уровень государству все сложнее, в частности, из-за демографических изменений, которые ускорила война.
Негосударственные пенсионные фонды в Украине (а их более полусотни) функционируют уже 19 лет — с 1 января 2004-го. Их работа регламентируется законом «О негосударственном пенсионном обеспечении». Это третий уровень отечественной пенсионной системы. Его участники собирают себе на старость добровольно.
Сумма накоплений зависит от того, сколько денег за определенный период вложил участник, и насколько удачно эти деньги фонд инвестировал в разные активы.
Вкладчик НПФ имеет право на налоговые льготы. В соответствии со статьями 166 и 169 Налогового кодекса, он освобождается от уплаты 18% налога на доходы физлиц.
В отличие от отчислений в государственный Пенсионный фонд деньги в НПФ могут быть унаследованы.
Но есть риски — государство не гарантирует сохранения хотя бы части дохода участников НПФ, как, например, происходит с депозитами физлиц в частных банках. Впрочем, есть обязательные требования к диверсификации активов и резервных фондов (собственного капитала) лиц, оказывающих услуги НПФ.
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По материалам:
Finance.ua
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