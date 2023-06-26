Шесть факторов, из-за которых ожил рынок недвижимости в Украине — Finance.ua

Шесть факторов, из-за которых ожил рынок недвижимости в Украине
Квартирный вопрос всегда был актуален для украинцев, а из-за полномасштабной войны количество переселенцев возросло в разы.
Портал Мета обратился к эксперту по недвижимости Юлии Думбровской с просьбой проанализировать рынок недвижимости в Украине через 15 месяцев после полномасштабного вторжения рф.
По словам эксперта, с марта 2023 года рынок недвижимости начал оживать. По ее мнению, на это повлияло несколько факторов.
1. Психологический.
Люди привыкли к войне. После 24 февраля люди как будто поняли: «Сидеть на грошах больше нет смысла, хуже не станет, а жилье надо». Именно поэтому, отложенный спрос взял свое — и на рынке раскупили самые привлекательные предложения.
2. Государственная ипотечная программа єОселя.
Это отличная возможность приобрести жилье под 3% с первым взносом 20% от стоимости квартиры. Люди, у которых условно было 10−20 тыс. долларов, смогли купить квартиры, которые стоят 50−100 тыс. долларов. То есть не комнату в общежитии где-то на окраине столицы, а полноценную квартиру в новом доме.
3. Выплаты семьям павших на войне военных.
По словам Думбровской, довольно часто родственники украинских героев, отдавших свою жизнь, защищая страну, вкладывают полученную помощь в недвижимость и получают пассивный доход со сдачи ее в аренду.
4. Инвестиции.
В государство начали приходить зарубежные инвесторы, понимающие, что у Украины есть чрезвычайный потенциал в будущем. Поэтому именно сейчас эксперты советуют покупать объекты, которые в перспективе значительно вырастут в цене.
5. Военные.
Эксперт отмечает, что если раньше чаще всего айтишники покупали однокомнатные квартиры, то сейчас на рынок вышли военные, которые уже скопили определенный капитал на собственное жилье.
6. Переселенцы.
Люди с востока уже обжились и привыкли к городам, куда они вынужденно переехали, убегая от войны, в частности, в Киев. Поэтому ВПЛ постепенно ищут собственное жилье здесь, потому что считают, что ежемесячно тратить средства на его аренду не выгодно.
«Именно благодаря этим факторам цены вернулись на отметки довоенных», — рассказала Юлия Думбровская.
Справка Finance.ua:
По данным ЛУН, цены на аренду квартир в Киеве по состоянию на июнь 2023 года:
- 1-комнатные — 10 000 грн;
- 2-комнатные — 14 000 грн;
- 3-комнатные — 24 900 грн.
Сколько стоят квартиры в городах-миллионниках: Киев, Львов, Днепр
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