Шесть факторов, из-за которых ожил рынок недвижимости в Украине — Finance.ua

Шесть факторов, из-за которых ожил рынок недвижимости в Украине Сегодня 20:02 — Недвижимость

Шесть факторов, из-за которых ожил рынок недвижимости в Украине

Квартирный вопрос всегда был актуален для украинцев, а из-за полномасштабной войны количество переселенцев возросло в разы.

Портал Мета обратился к эксперту по недвижимости Юлии Думбровской с просьбой проанализировать рынок недвижимости в Украине через 15 месяцев после полномасштабного вторжения рф.

По словам эксперта, с марта 2023 года рынок недвижимости начал оживать. По ее мнению, на это повлияло несколько факторов.

1. Психологический.

Люди привыкли к войне. После 24 февраля люди как будто поняли: «Сидеть на грошах больше нет смысла, хуже не станет, а жилье надо». Именно поэтому, отложенный спрос взял свое — и на рынке раскупили самые привлекательные предложения.

2. Государственная ипотечная программа єОселя.

Это отличная возможность приобрести жилье под 3% с первым взносом 20% от стоимости квартиры. Люди, у которых условно было 10−20 тыс. долларов, смогли купить квартиры, которые стоят 50−100 тыс. долларов. То есть не комнату в общежитии где-то на окраине столицы, а полноценную квартиру в новом доме.

3. Выплаты семьям павших на войне военных.

По словам Думбровской, довольно часто родственники украинских героев, отдавших свою жизнь, защищая страну, вкладывают полученную помощь в недвижимость и получают пассивный доход со сдачи ее в аренду.

4. Инвестиции.

В государство начали приходить зарубежные инвесторы, понимающие, что у Украины есть чрезвычайный потенциал в будущем. Поэтому именно сейчас эксперты советуют покупать объекты, которые в перспективе значительно вырастут в цене.

5. Военные.

Эксперт отмечает, что если раньше чаще всего айтишники покупали однокомнатные квартиры, то сейчас на рынок вышли военные, которые уже скопили определенный капитал на собственное жилье.

6. Переселенцы.

Люди с востока уже обжились и привыкли к городам, куда они вынужденно переехали, убегая от войны, в частности, в Киев. Поэтому ВПЛ постепенно ищут собственное жилье здесь, потому что считают, что ежемесячно тратить средства на его аренду не выгодно.

«Именно благодаря этим факторам цены вернулись на отметки довоенных», — рассказала Юлия Думбровская.

Справка Finance.ua:

По данным ЛУН, цены на аренду квартир в Киеве по состоянию на июнь 2023 года:

1-комнатные — 10 000 грн;

2-комнатные — 14 000 грн;



3-комнатные — 24 900 грн.



Мета По материалам:

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