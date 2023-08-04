НБУ посвятил памятную монету воинам ПВО — Finance.ua

НБУ посвятил памятную монету воинам ПВО Сегодня 13:10 — Личные финансы

НБУ посвятил памятную монету воинам ПВО, Фото: НБУ

Накануне Дня Воздушных Сил ВСУ в Национальном банке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты «ПВО — надежный щит Украины».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Сегодня мы презентуем нашу новую оборотную памятную монету „ПВО — надежный щит Украины“, чтобы запечатлеть в металле победы подразделений, которые обеспечивают противовоздушную оборону. Эти монеты будут ежедневно находиться в обращении и напоминать нам о героизме и подвигах воинов Вооруженных Сил Украины, тех, кого благодарим за спасенные жизни, мгновения покоя и непокоренное свободное небо над головой. Спасибо воинам противовоздушной обороны за каждую сбитую цель, за надежный щит над Украиной», — сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Он также отметил, что введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет.

До конца 2023 г. планируется введение в обращение еще двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.

Характеристики монеты

По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс тематический и содержит военную символику.

На реверсе монеты изображена пусковая установка «Patriot» на фоне стилизованного радара, выявляющая цель, и надпись вверху по кругу: «ППО — Надійний Щит України». Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «ПВО — надежный щит Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Реализация монет

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей выдачи их клиентам.

Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Сувенирная продукция

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «ПВО — надежный щит Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться в качестве сувенирной продукции с 09 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «ПВО — надежный щит Украины». На сувенирной упаковке ролика изображена пусковая установка «Patriot». Тираж роликов — 20 тысяч штук.

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