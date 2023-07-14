Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек можно обменять до конца сентября — Finance.ua

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек можно обменять до конца сентября Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек можно обменять до конца сентября

До 30 сентября 2023 года можно обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook, пишет myc.news

«Если в ваших кошельках остались такие мелкие монеты, у вас больше двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются», — говорится в сообщении. Обменивать монеты можно в подразделениях НБУ и в ряде отделений уполномоченных банков:

«Ощадбанк»;

«ПриватБанк»;

Райффайзен Банк;

«ПУМБ».

«В целом с начала изъятия из обращения осуществлен обмен почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 1 июля 2023 года в обращении их еще находится почти 7,2 млрд штук», — говорится в сообщении.

С 1 октября 2019 в Украине не могут использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек для наличных расчетов. Эти монеты перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также из наличного обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек, переставшие быть платежным средством с 1 октября 2020 года.

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