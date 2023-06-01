Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит Сегодня 16:47

Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит

В четверг, 1 июня, Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, посвященную украинским детям. Презентация состоялась в Международный день защиты детей во время конференции «UA: Война. Недопетая колыбельная», сообщает регулятор.

Что символизирует монета

«Для каждой нации дети — это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это — наше посвящение украинским детям, не только уже родившимся, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине», — рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Чиновник отметил, что многих украинских детей российские оккупанты лишили счастливого детства, отчего дома и самых дорогих людей. Поэтому сейчас Украина борется за право детей жить на родной земле и говорить по-украински.

Как выглядит монета

Монета «Рожденный в Украине» имеет два варианта, они изготовлены из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет — 5 гривен.

На аверсе изображена картина, наполненная народным колоритом, «Колыбельная» — родительский дом в окружении мальв и рушников, символизирующий дом, колыбельную и продолжение рода.

На реверсе — картина «Связь». На фоне стилизованной вселенной малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной.

Обе картины, использованные в эскизах, принадлежат кисти известного украинского художника Олега Шупляка. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Масса драгметалла составляет 15,55 г.

Когда и где можно купить монеты

Памятные монеты можно купить с 5 июня в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк , Приватбанк.

Тираж серебряных монет — 5 тысяч штук, из нейзильбера — 75 тысяч штук. Монеты в сувенирной упаковке.

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