Нацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядит — Finance.ua
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Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит

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Нацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядит
Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит
В четверг, 1 июня, Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, посвященную украинским детям. Презентация состоялась в Международный день защиты детей во время конференции «UA: Война. Недопетая колыбельная», сообщает регулятор.

Что символизирует монета

«Для каждой нации дети — это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это — наше посвящение украинским детям, не только уже родившимся, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине», — рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Чиновник отметил, что многих украинских детей российские оккупанты лишили счастливого детства, отчего дома и самых дорогих людей. Поэтому сейчас Украина борется за право детей жить на родной земле и говорить по-украински.
Нацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядит

Как выглядит монета

Монета «Рожденный в Украине» имеет два варианта, они изготовлены из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет — 5 гривен.
На аверсе изображена картина, наполненная народным колоритом, «Колыбельная» — родительский дом в окружении мальв и рушников, символизирующий дом, колыбельную и продолжение рода.
На реверсе — картина «Связь». На фоне стилизованной вселенной малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной.

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Обе картины, использованные в эскизах, принадлежат кисти известного украинского художника Олега Шупляка. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.
Масса драгметалла составляет 15,55 г.

Когда и где можно купить монеты

Памятные монеты можно купить с 5 июня в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.
Тираж серебряных монет — 5 тысяч штук, из нейзильбера — 75 тысяч штук. Монеты в сувенирной упаковке.
По материалам:
Finance.ua
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