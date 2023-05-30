Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную гетману Украины (фото) — Finance.ua

Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную гетману Украины (фото)
Национальный банк Украины 30 мая ввел в обращение памятную монету «Павел Скоропадский». Об этом сообщил НБУ.
Она посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины.
Монета номиналом в 2 гривны из нейзильбера выпущена тиражом в 30 тысяч штук.
Справка Finance.ua:
- Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен выиграла главную награду на международном конкурсе «Монета года». Она с отрывом получила титул «Самой художественной монеты», очаровав жюри изображением аистов и традиционными узорами. Кроме всеобщей победы, Украина также привлекла внимание в категории «Лучшее современное событие» своей монетой к 25-летию Конституции Украины.
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