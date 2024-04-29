НБУ перечислил в госбюджет почти 39 миллиардов прибыли — Finance.ua

НБУ перечислил в госбюджет почти 39 миллиардов прибыли Сегодня 10:46 — Казна и Политика

НБУ перечислил в госбюджет почти 39 миллиардов прибыли

Национальный банк перечислил в Государственный бюджет Украины 38,64 млрд грн из своей прибыли за прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Эти средства усилят возможности нашей страны и поддержат бюджет войны», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

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26 апреля Совет Национального банка утвердил Консолидированную финансовую отчетность регулятора за 2023 год. По итогам года прибыль от распределения НБУ составляет 76,6 млрд грн.

Куда направят эти средства

Эта сумма, согласно ЗУ «О Национальном банке Украины», частично направляется в Госбюджет, а частично — в общие резервы Национального банка.

Подробности Консолидированной финансовой отчетности НБУ

По состоянию на 31 декабря 2023 года валюта баланса Национального банка составила 2 392,6 млрд грн (в 2022 году — 1 958,6 млрд грн).

Основные составляющие активов Национального банка по состоянию на конец 2023 года:

активы, формирующие международные резервы, наибольшую долю в которых составляли:

ценные бумаги нерезидентов, объем которых составляет 1073,0 млрд грн;

средства и депозиты в иностранной валюте, объем которых — 373,4 млрд грн;

ценные бумаги Украины — 728 млрд грн.

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Основные изменения в активах Национального банка в 2023 году обусловлены:

увеличением на 42% объема международных резервов — до 40,5 млрд долл. США на конец 2023 года (с 28,5 млрд долл. США — на конец 2022 года), в том числе увеличением на 54% объема ценных бумаг нерезидентов;

уменьшением в 7 раз кредитного портфеля в основном за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства Национального банка на 31 декабря 2023 года составляют 1 972 млрд грн, что составляет 82% валюты баланса (пассивов).

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Основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по статьям:

банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 7% до 765 млрд грн;

средства банков, объем которых увеличился в 2,5 раза и составляет 216 млрд грн;

депозитные сертификаты, эмитированные Национальным банком Украины, объем которых увеличился на 36% и составляет 621,7 млрд грн.

средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился в 2,6 раза и составляет 140,1 млрд грн.

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2023 году на 28% - с 328,2 млрд грн до 420,1 млрд грн — произошло в целом за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Финансовый результат Национального банка за 2023 год составил 130,6 млрд грн.

Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы по содержанию персонала в 2023 году составили 7,0 млрд грн (в 2022 году — 6,7 млрд грн).

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