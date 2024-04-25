НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок — Finance.ua

НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок Сегодня 11:42

НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок

Национальный банк обновил порядок проведения безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Что изменится

Изменениями, в частности, предусмотрено:

внедрение новых инструментов надзора — использование при выездных проверках удаленного доступа, проверочной операции, фото-/видеофиксации членами инспекционной группы фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства;

совершенствование порядка проведения встреч с участием Национального банка и представителей банков/небанковских учреждений при проведении выездных проверок/безвыездного надзора. Предусмотрена возможность проводить встречи с помощью видеосвязи;

приоритетность использования электронных документов при информационном обмене при проведении надзорных действий;

актуализацию типовых форм ответов, которые банк и небанковское учреждение обязаны предоставлять по запросу Национального банка для выездной проверки, и их автоматизацию. Банки и небанковские учреждения будут иметь дополнительное время — три месяца — для автоматизации формирования таких типовых форм ответов.

Для чего это?

Такой подход будет способствовать уменьшению нагрузки на банки и небанковские учреждения в ходе осуществления Национальным банком надзора, обеспечению реализации концепции paperless.

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Национальный банк также актуализировал ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана во время работы в условиях карантинных мер и военного положения", — отметили в НБУ.

Национальный банк также внес изменения в части осуществления надзора в постановление НБУ относительно выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по реализации и мониторингу эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения.

В частности, предусмотрено:

определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/небанковского учреждения на время проведения выездной проверки, и его обязанностей;

возможность избрания банком/небанковским учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка (по письменному обращению банка/небанковского учреждения или по запросу Национального банка).

Кроме того, регулятор детализировал порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.

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