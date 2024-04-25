НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок — Finance.ua
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НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок

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НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок
НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок
Национальный банк обновил порядок проведения безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Что изменится

Изменениями, в частности, предусмотрено:
  • внедрение новых инструментов надзора — использование при выездных проверках удаленного доступа, проверочной операции, фото-/видеофиксации членами инспекционной группы фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства;
  • совершенствование порядка проведения встреч с участием Национального банка и представителей банков/небанковских учреждений при проведении выездных проверок/безвыездного надзора. Предусмотрена возможность проводить встречи с помощью видеосвязи;
  • приоритетность использования электронных документов при информационном обмене при проведении надзорных действий;
  • актуализацию типовых форм ответов, которые банк и небанковское учреждение обязаны предоставлять по запросу Национального банка для выездной проверки, и их автоматизацию. Банки и небанковские учреждения будут иметь дополнительное время — три месяца — для автоматизации формирования таких типовых форм ответов.
Для чего это?
Такой подход будет способствовать уменьшению нагрузки на банки и небанковские учреждения в ходе осуществления Национальным банком надзора, обеспечению реализации концепции paperless.
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Национальный банк также актуализировал ряд норм по безвыездному надзору и выездным проверкам банков и небанковских учреждений с учетом практики, которая была наработана во время работы в условиях карантинных мер и военного положения", — отметили в НБУ.
Национальный банк также внес изменения в части осуществления надзора в постановление НБУ относительно выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по реализации и мониторингу эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения.
В частности, предусмотрено:
  • определение лица, уполномоченного представлять интересы банка/небанковского учреждения на время проведения выездной проверки, и его обязанностей;
  • возможность избрания банком/небанковским учреждением адреса местонахождения, по которому будет проводиться выездная проверка (по письменному обращению банка/небанковского учреждения или по запросу Национального банка).
Кроме того, регулятор детализировал порядок действий банков/небанковских учреждений при осуществлении идентификации, верификации физических лиц и актуализации данных о клиентах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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