НБУ перечислил на нужды военных 12,6 млрд грн — Finance.ua

НБУ перечислил на нужды военных 12,6 млрд грн

Сегодня 14:27 — Казна и Политика

НБУ перечислил на нужды военных 12,6 млрд грн, на спецсчете осталось почти 277 млн грн.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Спецсчет для помощи Армии: по состоянию на 24 марта 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 277 млн грн.

Национальный банк уже перечислил на нужды военных 12,6 млрд грн. Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12,8 млрд грн в эквиваленте.

В частности, свыше 3,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Помочь Украинской Армии можно здесь: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

Получателем и распорядителем средств является Министерство социальной политики Украины.

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