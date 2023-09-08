НБУ объяснил рост курса доллара за последний месяц — Finance.ua
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НБУ объяснил рост курса доллара за последний месяц

Валюта
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НБУ объяснил рост курса доллара за последний месяц
НБУ объяснил рост курса доллара за последний месяц
Гривна ослабла к доллару на наличном рынке из-за сезонных факторов. В то же время решение НБУ разрешить покупку валюты онлайн изменило ситуацию.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2023 года).
По данным НБУ, основными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:
  • возврат сезонного фактора — повышение спроса на иностранную валюту
  • ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

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«В то же время в конце месяца спрэд снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми», — говорится в обзоре.
НБУ объяснил рост курса доллара за последний месяц
По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% - до 37,80 гривен.
В середине августа курс доллара подорожал примерно на гривну до 38,60 гривен. В конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц. Это привело к падению доллара.

Справка Finance.ua:

  • НБУ увеличил лимит на покупку валюты для размещения на 3-месячных депозитах, а также разрешил покупать валюту онлайн без заморозки средств на депозите, что повлекло за собой мгновенный эффект укрепления наличного курса гривны. По словам аналитиков инвестгруппы ICU, после такого решения структура покупки валюты населением изменилась в пользу безналичных денег;
  • большинство специалистов на украинском наличном рынке говорили, что курс доллара в дальнейшем будет увеличиваться или колебаться. Однако другие эксперты считают, что у НБУ есть большие золото-валютные резервы, поэтому девальвации гривны не ожидается.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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