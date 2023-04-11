НБУ готовится снизить проценты по микрокредитам — Finance.ua
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НБУ готовится снизить проценты по микрокредитам

Кредит&Депозит
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НБУ готовится снизить проценты по микрокредитам
НБУ готовится снизить проценты по микрокредитам
Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является ввод фиксированной ставки.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на одну из МФО.
«Ведутся разговоры о том, что НБУ хочет сделать фиксированную ставку на рынке кредитования, снизив ее», — рассказал СЕО компании MyCredit Владислав Билан.
НБУ подтвердил, что прорабатывает варианты снижения стоимости микрокредитов, но пока не назвал конкретного решения этой проблемы.
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«Национальный банк Украины рассматривает разные подходы к совершенствованию функционирования рынка потребительского кредитования. В рамках этого разрабатывается внесение на рассмотрение парламента изменений в Закон Украины „О потребительском кредитовании“. Цель этих изменений — удешевить микрокредиты для населения и привести деятельность микрофинансовых компаний к стандарту ответственного кредитования потребителей», — прокомментировали в пресс-службе НБУ.
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Более подробную информацию, как отметили в Нацбанке, можно будет получить после официальной подачи законопроекта в профильный комитет Верховной Рады.
На рынке очень надеются, что это решение будет обдуманным и взвешенным. Финансовые компании обращают внимание, что, в отличие от банков, предоставляющих кредиты с депозитовм, они финансируют клиентов за счет собственных средств на свой страх и риск. Поэтому жесткое ограничение процентной ставки может быть роковым для многих небанковских учреждений.
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Ранее в НБУ признавали, что кредиты в финансовых организациях очень дорогие. Однако ограничивать процентные ставки по тем или иным кредитам для населения не собирались.
Свою позицию объясняли тем, что, во-первых, в законодательстве отсутствуют нормы об ограничениях. Не предусмотрена такая возможность и в полномочиях НБУ.
Во-вторых, это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, предоставляющие потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что Нацбанк готовит существенные изменения на рынке микрофинансового кредитования, а также будет добиваться обеспечения прозрачной структуры собственности рынка небанковских финучреждений и страховых компаний;
  • во-первых, будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% в день (сегодня это значение для микрокредитов достигает в среднем 3,5%);
  • во-вторых, НБУ хочет получить мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика финансовыми компаниями.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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