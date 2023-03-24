Украинцы стали меньше брать микрокредиты (инфографика) — Finance.ua

Украинцы стали меньше брать микрокредиты (инфографика) Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Украинцы стали меньше брать микрокредиты (инфографика)

По микрокредитам уменьшился долг на 5 млрд грн — с 13,1 млрд грн до 8,05 млрд грн на начало 2023 года. Общая сумма новых выданных микрокредитов снизилась почти втрое, до 23,9 млрд грн, но количество новых договоров растет. Треть финансовых компаний закончили год с убытком.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«На 5 млрд грн сократилась сумма долгов по микрокредитам — с 13,1 млрд грн на начало прошлого года до 8,05 млрд грн на начало 2023 года. Более половины общей суммы, на которую уменьшился долг украинцев перед МФО, приходится на второе полугодие — 3,4 млрд грн или 67%», — сказано в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

В целом в 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму ссуд. С 65,1 млрд грн в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд грн. В то же время средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4439 грн. Это всего на 3% меньше, чем в 2021 году.

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Инфографика: Опендатабот

Всего в прошлом году было заключено 5,3 млн кредитных договоров. В среднем, за месяц украинцы брали почти полмиллиона микрозаймов. Для сравнения, в 2021 году в среднем заключалось 1,1 млн договоров в месяц.

Несмотря на то, что общая задолженность уменьшается, количество микрозаймов снова начало расти к концу года, в 4 квартале. Тогда было зафиксировано на 30% больше новых договоров и вдвое больше суммы выданных средств по сравнению с 3 кварталом. Выросла и средняя сумма кредита — с 3,5 тысячи грн до 4,1 тысячи грн.

Из 690 финансовых компаний, подавших отчетность за 2022 год, треть или 221 организация закончили год с убытком в 3,16 млрд грн.

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