Размер реальной дневной ставки уменьшат. Нацбанк готовит революцию на рынке микрокредитования — Finance.ua

Размер реальной дневной ставки уменьшат. Нацбанк готовит революцию на рынке микрокредитования Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

Размер реальной дневной ставки уменьшат. Нацбанк готовит революцию на рынке микрокредитования

Нацбанк готовит существенные изменения на рынке микрофинансового кредитования, а также будет добиваться обеспечения прозрачной структуры собственности рынка небанковских банков и страховых компаний.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью NV Бизнес

«Есть огромный пласт вопросов к рынку микрофинансового кредитования, которые возникли особенно остро во время войны», — сказал Пышный.

«Речь идет о кредитах под 1400% годовых. 70% таких кредитов обычно предоставляются, чтобы покрыть моментальную потребность, а вернее зависимость человека, сделать ставку в онлайн казино. С использованием цифровых технологий скорость предоставления таких кредитов достигает считанных минут. Поэтому решение о получении ссуд при таких условиях вряд ли можно назвать осознанным. В таких условиях это трудно назвать кредитом — это финансовое убийство или рабство», — пояснил он.

Пышный сообщил, что НБУ буквально две недели назад впервые лишил две микрокредитные организации, входящие в десять крупнейших в Украине, лицензий на эту деятельность.

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По словам НБУ, регулятор не ограничится мерами влияния на такие компании — он предложит парламенту внести изменения в закон Украины о потребительском кредитовании.

Во-первых, будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% в день (сегодня это значение для микрокредитов достигает в среднем 3,5%).

Во-вторых, НБУ хочет получить мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика финансовыми компаниями.

«Чувствую, нас ждет интересный процесс. Ведь такая безответственная деятельность финансовых учреждений, направленная на получение заоблачных доходов без понимания того ущерба, который она наносит в первую очередь уязвимой категории населения с достаточно низким уровнем доходов, неприемлема. А во время войны я бы назвал ее преступной», — резюмировал Пышный.

НВ По материалам:

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