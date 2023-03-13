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Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный

Кредит&Депозит
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Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный
Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный
Из-за полномасштабной войны в 2022 году доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%.
Об этом пишет Опендатабот.
Чтобы разрешить ситуацию с неработающими кредитами, банк имеет два варианта: судиться с должником в суде или продавать внешним коллекторам эту задолженность:
  • в случае продаж долга коллекторам в среднем банк получает лишь 10% от суммы задолженности. Не исключено, что «в комплекте» идут коррупционные риски — в случае, если проблемный портфель продан за бесценок коллекторской компании, связанной с банком, его должностными лицами или отделом взыскания;
  • если банк обращается в суд, есть шансы получить всю сумму кредита и вернуть расходы непосредственно на судебный процесс.
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С самого начала полномасштабного вторжения вся банковская система была вынуждена перестроить свои процессы. Опендатабот отслеживает каждый суд, где банки являются истцом, ответчиком или третьим лицом. В прошлом году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала Большой войны.

Топ банков по количеству судебных дел

Топ-10 банков, наиболее часто участвующих в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные ПриватБанк и Ощадбанк подали исков вдвое меньше, чем в 2021 году. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у А-Банка — в три раза.
Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный
«Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды — однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам — что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков», — отмечает Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.

Как улучшить процесс взыскания задолженности

Чтобы возвращать свои средства без коррупционной составляющей и работы с коллекторами, банкам нужно автоматизировать взыскание — упрощать генерацию исков, контроль поступления дел в суд, заседаний и решений, работы судебных исполнителей — в том числе и посредством открытых данных и АРІ Опендатабота.
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Государство за последние годы значительно улучшило судебное взыскание: появился институт частных исполнителей и автоматическая система блокирования счетов должников. Это возможность не только официально вернуть кредитные средства в банк, но и улучшить собственный имидж и уровень доверия от НБУ.

Как платить по кредиту во время войны 🧐

По материалам:
Finance.ua
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