Как меняются ставки по кредитам и депозитам — статистика НБУ Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Как сообщил Нацбанк, одним из приоритетов работы НБУ в условиях высокой инфляции есть обеспечение защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценивания. Сохранение доверия к гривне поможет поддержать устойчивость экономики во время войны.

НБУ работает над тем, чтобы ставки по гривневым депозитам росли. Для этого НБУ и дальше удерживает учетную ставку на уровне 25% и принимает дополнительные меры, которые побуждают банки повышать доходность по депозитам.

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У некоторых банков доходность депозитов уже находится в диапазоне 15–20%. Приблизительно такой же уровень доходности обеспечивают сейчас и военные облигации правительства, в зависимости от срока их погашения. Процесс повышения ставок продолжается и дальше.

Уже в начале этого года несколько крупных банков объявили о дальнейшем повышении процентов по гривневым вкладам. Следовательно, у вкладчиков появляется больше возможностей защититься от инфляции.

Конечно, ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже растут. Это обуславливается как инфляцией, так и высокими рисками, которые берут на себя банки в условиях войны. Однако после завершения активной фазы войны ожидается постепенное снижение ставок.

Учетная ставка, по прогнозу НБУ, будет постепенно снижаться со II квартала 2024 года. Это вместе со снижением инфляции и уменьшением рисков будет способствовать удешевлению кредитов и скорейшему восстановлению экономики после Победы.

Справка Finance.ua:

Украинские банки предлагают такой финансовый инструмент как покупка валюты под депозит — у клиента есть возможность купить безналичную иностранную валюту по курсу НБУ. За календарный месяц можно купить валюту в сумме, которая по курсу не превышает 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Увлечение украинцев «конвертационными депозитами» (когда в банк заносишь гривну, а тебе открывают депозит в валюте — долларах или евро, по курсу намного ниже рыночного) помогло банкам справиться с оттоком валютных средств.



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