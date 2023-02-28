Программу льготных кредитов «5-7-9%» реформируют — Finance.ua
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Программу льготных кредитов «5-7-9%» реформируют

Кредит&Депозит
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Программу льготных кредитов «5-7-9%» реформируют
Программу льготных кредитов «5-7-9%» реформируют
Правительство и НБУ готовят перезапуск государственной программы льготного кредитования бизнеса «5-7-9%».
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Правительство в ближайшее время планирует усовершенствовать дизайн программы. Решения требует и проблема значительной задолженности по процентам перед банками по этой программе», — заявил член Совета НБУ Василий Фурман.
По его данным, на 1 февраля 2023 г. банки одобрили кредитов по этой программе на 169 млрд грн для 54 тыс. заемщиков.
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В частности, более 20 тыс. заемщиков получили кредиты на 86,5 млрд грн во время войны. Сейчас портфель программы (с учетом погашения. — Ред.) составляет 96 млрд грн", — сказал Василий Фурман.
«Сейчас Фонд развития предпринимательства совместно с Минфином и Нацбанком готовят обновленный дизайн программы 5-7-9%. Очень хотелось бы, чтобы эта программа продолжалась и банки продолжали сотрудничать по этому направлению», — отмечает заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.
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Целесообразно изменить фокусировку финансирования. «Мы поддерживаем программу, но когда началась война, нужно было сконцентрироваться в новых выдачах на каких-то конкретных проектах, например, на поддержке критической инфраструктуры. И это было бы очень правильно», — говорит председатель правления Таскомбанка Владимир Дубей.

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Критерии отбора заемщиков также следует пересмотреть. «Предприятия, не попадающие в программу „5-7-9%“, сегодня у нас обслуживают кредиты по ставке 25-27%, а кто-то обслуживает кредиты по ставкам 0-5-7-9%. Но что это дало государству? Или они стали платить больше налогов, или запустили новое производство? Что мы сейчас кредитуем по программе „5-7-9%“ — купи/продай? Когда будем менять „5-7-9%“, нужно сосредоточиться, чтобы государству принести больше пользы», — считает Владимир Дубей.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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