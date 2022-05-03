Названы сроки утверждения новых санкций против рф — Finance.ua

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Названы сроки утверждения новых санкций против рф

Сегодня 11:47Мир
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Названы сроки утверждения новых санкций против рфНазваны сроки утверждения новых санкций против рф
Европейский Союз может утвердить шестой пакет санкций против россии на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Панама-Сити, сообщает Reuters.
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Он отметил, что блок надеется ограничить экспорт энергоносителей россии в рамках усилий по наказанию москвы из-за ее вторжения в Украину.
Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти.
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По словам Борреля, он надеется, что ЕС сможет принять «меры, чтобы существенно ограничить этот импорт», но пока нет согласия всех членов.
«Но я уверен, что по крайней мере по поводу импорта нефти эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета», — сказал он.
Также по его словам, в шестом пакете санкций против россии будут еще несколько банков, которых отключат от платежной системы SWIFT.
«По банковскому сектору россии будет больше банков, которые отключат от SWIFT», — сказал Боррель.
По данным Bloomberg, в новый санкционный список попадет крупнейший банк россии Сбербанк, против которого США и Великобритания ранее уже ввели ограничительные меры.
Заседание Совета ЕС намечено на 10 мая и 16 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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