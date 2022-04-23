ЕС готовит новый пакет санкций, который впервые затронет нефть из россии - Politico — Finance.ua
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ЕС готовит новый пакет санкций, который впервые затронет нефть из россии - Politico

Сегодня 10:36Энергетика
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Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против россии. Впервые ограничения могут коснутся энергетического сектора рф. Еврочиновники рассматривают некоторые «ограничения импорта российской нефти».
Как пишет со ссылкой на собственные источники Politico, так же от SWIFT могут отключить еще одну часть банков.
«По мере того как война в Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов Кремля, поступающий от прибыльного энергетического сектора России, особенно от экспорта нефти и газа», — отмечает издание.
Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить «Сбербанк». Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.
«Что касается нефти, то неясно, насколько быстрым и всеобъемлющим будет поэтапный отказ от импорта из россии в будущем. Поскольку доходы от нефти и газа составляют важнейший источник финансирования российской военной машины, санкции в отношении энергетики рассматриваются как жизненно важный следующий шаг в ответ ЕС на вторжение», — добавляет издание.
Ранее ЕС внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют «поваром путина», и украинского бизнесмена Сергея Курченко.
По материалам: УНІАН
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