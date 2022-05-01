Компания или государство, которое будет помогать рф торговать нефтью, должно получить санкции — Зеленский — Finance.ua
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Компания или государство, которое будет помогать рф торговать нефтью, должно получить санкции — Зеленский

Сегодня 10:16Энергетика
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Любая компания или государство, которое будет помогать россии торговать нефтью, должно получить санкции.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.
«В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против россии. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении нефти должно быть блокирование любых попыток россии обойти ограничения через продажу так называемых нефтяных смесей. Если какая-либо компания или государство будет помогать россии торговать нефтью, оно также должно получить санкции», — заявил Зеленский.
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Он подчеркнул, что любое спонсорство российской военно-террористической машины должно прекратиться.
Ранее похожую идею выдвигали в Польше: там предложили штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях.
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Польша — один из самых стойких сторонников санкций против рф. В частности, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва говорит, что Европейский союз должен наказать страны, использующие рубли для оплаты российского газа.
«Мы рассчитываем, что будут последствия для этих стран (которые платят в рублях) и что в результате они прекратят платить в рублях», — отмечает чиновница.
По материалам: Укрінформ
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