«В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против россии. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении нефти должно быть блокирование любых попыток россии обойти ограничения через продажу так называемых нефтяных смесей. Если какая-либо компания или государство будет помогать россии торговать нефтью, оно также должно получить санкции», — заявил Зеленский.
Польша — один из самых стойких сторонников санкций против рф. В частности, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва говорит, что Европейский союз должен наказать страны, использующие рубли для оплаты российского газа.
«Мы рассчитываем, что будут последствия для этих стран (которые платят в рублях) и что в результате они прекратят платить в рублях», — отмечает чиновница.