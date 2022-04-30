Зеленский предложил Европе обменивать газ на электроэнергию — Finance.ua
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Зеленский предложил Европе обменивать газ на электроэнергию

Сегодня 16:42Энергетика
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Зеленский предложил Европе обменивать газ на электроэнергиюЗеленский предложил Европе обменивать газ на электроэнергию
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что мощностей украинской атомной генерации хватит не только, чтобы снабжать электроэнергией саму Украину, но и поставлять ее другим странам. В частности, в обмен на газ.
Об этом он рассказал во время встречи с польскими журналистами. Президент подчеркнул: Украина готова помочь всем нуждающимся в электроэнергии.
«Все понимают, что мы можем помочь другим европейским странам. Кому не будет хватать электрической энергии, наша генерация очень поможет», — сказал он.
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В то же время президент обратил внимание на то, что Украина готова осуществлять поставки электроэнергии в европейские страны в обмен на газ. От этого, отметил он, выиграют все:
  • другие страны — потому что будут иметь возможность избавиться от энергетической зависимости от россии;
  • Украина — получив объемы газа, в которых нуждается.
Кроме того, подчеркнул Президент, из-за действий россии роль и значение электроэнергии в экспортном объеме Украины значительно увеличивается. «россия заблокировала наши порты. А нам нужно торговать, нам нужно экспортировать. И электроэнергия нам очень в этом помогает», — отметил Зеленский.
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Ранее Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу. При этом на отечественную энергосистему это не повлияло: она работает стабильно, а ресурса для обеспечения внутренних потребностей достаточно.
«Мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Энергетическая система стабильна, работает, как работала и раньше», — рассказывал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По материалам: Обозреватель
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