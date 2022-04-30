Украина может стать энергетически независимой в течение 5 лет — Finance.ua

Власти уже работают над детализированным планом восстановления страны, в который вовлечены представители гражданского общества.
Об этом рассказала первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко во время дискуссии «Стратегия восстановления Украины. Видение Украины и международных партнеров», организованной Коалицией РПР вместе с партнерами.
Какие шаги для восстановления делает Украина сейчас?
«Украина завоевала право на полный доступ к рынкам ЕС и странам Большой семерки. Это необходимо для того, чтобы украинские производители нарастили экспорт и интегрировались в мировые экономические цепи. И этот пункт уже претворяется в жизнь», — говорит Свириденко.
По словам вице-премьера, долгосрочная цель Украины — стать полноправным членом ЕС, а статус кандидата получить до июня этого года.
Также важный приоритет для нашего государства — энергетическая самодостаточность.
«Развитие военно-промышленного комплекса — это вопрос самозащиты и самосостоятельности. Мы должны не только закупать оружие, но и производить. Нам нужен трансфер военных технологий из западных стран, чтобы быть обороноспособными», — говорит Свириденко.