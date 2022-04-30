Украина может стать энергетически независимой в течение 5 лет — Finance.ua

Украина может стать энергетически независимой в течение 5 лет

Сегодня 07:10 — Энергетика

Власти уже работают над детализированным планом восстановления страны, в который вовлечены представители гражданского общества.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко во время дискуссии «Стратегия восстановления Украины. Видение Украины и международных партнеров», организованной Коалицией РПР вместе с партнерами.

Какие шаги для восстановления делает Украина сейчас?

«Украина завоевала право на полный доступ к рынкам ЕС и странам Большой семерки. Это необходимо для того, чтобы украинские производители нарастили экспорт и интегрировались в мировые экономические цепи. И этот пункт уже претворяется в жизнь», — говорит Свириденко.

По словам вице-премьера, долгосрочная цель Украины — стать полноправным членом ЕС, а статус кандидата получить до июня этого года.

Также важный приоритет для нашего государства — энергетическая самодостаточность.

«Украина через 3–5 лет может стать энергетически независимой. Это абсолютно достижимая цель, если начать работать уже сейчас», — подчеркнула вице-премьер.

Среди ключевых принципов развития экономики во времена восстановления Юлия Свириденко назвала:

дерегуляция и невмешательство государства;

налаживание логистических маршрутов из западных стран;

развитие военно-промышленного комплекса Украины;

наращивание энергетической мощности и самодостаточности;

принципы зеленой экономики;

локализация на уровне не менее 60% — украинские производители должны быть привлечены к восстановлению вместе с государственными партнерами;

государственные гарантии для иностранных инвестиций в Украину;

восстановление инфраструктуры Украины в ближайшие месяцы.

«Развитие военно-промышленного комплекса — это вопрос самозащиты и самосостоятельности. Мы должны не только закупать оружие, но и производить. Нам нужен трансфер военных технологий из западных стран, чтобы быть обороноспособными», — говорит Свириденко.

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