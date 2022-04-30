Украина может стать энергетически независимой в течение 5 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина может стать энергетически независимой в течение 5 лет

Сегодня 07:10Энергетика
46
Власти уже работают над детализированным планом восстановления страны, в который вовлечены представители гражданского общества.
Об этом рассказала первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко во время дискуссии «Стратегия восстановления Украины. Видение Украины и международных партнеров», организованной Коалицией РПР вместе с партнерами.

Какие шаги для восстановления делает Украина сейчас?

«Украина завоевала право на полный доступ к рынкам ЕС и странам Большой семерки. Это необходимо для того, чтобы украинские производители нарастили экспорт и интегрировались в мировые экономические цепи. И этот пункт уже претворяется в жизнь», — говорит Свириденко.
По словам вице-премьера, долгосрочная цель Украины — стать полноправным членом ЕС, а статус кандидата получить до июня этого года.
Также важный приоритет для нашего государства — энергетическая самодостаточность.

Как Великобритания восстанавливала экономику после Второй мировой войны

«Украина через 3–5 лет может стать энергетически независимой. Это абсолютно достижимая цель, если начать работать уже сейчас», — подчеркнула вице-премьер.
Среди ключевых принципов развития экономики во времена восстановления Юлия Свириденко назвала:
  • дерегуляция и невмешательство государства;
  • налаживание логистических маршрутов из западных стран;
  • развитие военно-промышленного комплекса Украины;
  • наращивание энергетической мощности и самодостаточности;
  • принципы зеленой экономики;
  • локализация на уровне не менее 60% — украинские производители должны быть привлечены к восстановлению вместе с государственными партнерами;
  • государственные гарантии для иностранных инвестиций в Украину;
  • восстановление инфраструктуры Украины в ближайшие месяцы.
Место для вашей рекламы
«Развитие военно-промышленного комплекса — это вопрос самозащиты и самосостоятельности. Мы должны не только закупать оружие, но и производить. Нам нужен трансфер военных технологий из западных стран, чтобы быть обороноспособными», — говорит Свириденко.
По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.