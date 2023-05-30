Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего — Finance.ua

Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего Сегодня 08:02 — Личные финансы

Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего

По итогам января-апреля текущего года больше всего новых легковых автомобилей приобрели жители Киева, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В Киеве рынок новых машин пополнился 5100 новых авто, в Днепропетровской области — 1466 ед., в Киевской — 1274 ед., в Одесской — 908 ед., во Львовской — 877 ед.

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На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.

Наибольшие показатели регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская область — 6116 шт.

Винницкая обл. — 4046 шт.

г. Киев — 3830 шт.

Ровенская обл. — 3219 шт.

Днепропетровская обл. — 3206 шт.

В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был Volkswagen Golf. В столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался Renault Megane.

Справка Finance.ua:

в сервисных центрах МВД в 4 областях стартует пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов. Цель проекта — обеспечение максимально прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД;

украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации;



за прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек.

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