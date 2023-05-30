Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего — Finance.ua
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Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего

Личные финансы
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Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего
Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей: какие авто покупали чаще всего
По итогам января-апреля текущего года больше всего новых легковых автомобилей приобрели жители Киева, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В Киеве рынок новых машин пополнился 5100 новых авто, в Днепропетровской области — 1466 ед., в Киевской — 1274 ед., в Одесской — 908 ед., во Львовской — 877 ед.

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На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.
Наибольшие показатели регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
  • Львовская область — 6116 шт.
  • Винницкая обл. — 4046 шт.
  • г. Киев — 3830 шт.
  • Ровенская обл. — 3219 шт.
  • Днепропетровская обл. — 3206 шт.
В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был Volkswagen Golf. В столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался Renault Megane.

Справка Finance.ua:

  • в сервисных центрах МВД в 4 областях стартует пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов. Цель проекта — обеспечение максимально прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД;
  • украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации;
  • за прошлый месяц украинский автопарк пополнили 15,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

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По материалам:
Finance.ua
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