Названы крупнейшие региональные рынки авто в 2024 году и их бестселлеры — Finance.ua

Названы крупнейшие региональные рынки авто в 2024 году и их бестселлеры
По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает Укравтопром.
В течение года киевляне приобрели — 25 тыс. новых легковых авто, а в Киевской области было зарегистрировано — 5831 новое авто. Жители Днепропетровщины купили — 5232 ед. В Одесской области — 3618 ед. На Львовщине — 3613 ед.
На рынках Киева, Днепропетровской области и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.
На Киевщине и во Львовской области наибольшим спросом пользовался японский кроссовер Toyota RAV-4.
Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы б/у легковых машин в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская область — 26 930 ед;
- г. Киев — 19 374 ед;
- Киевская область — 14 756 ед;
- Виннитчина — 13 416 ед.;
- Днепропетровщина — 12 888 ед.
Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf.
Жители столицы чаще выбирали электрокар Tesla Model Y.
На Днепропетровщине чаще всего покупали Renault Megane.
Поделиться новостью