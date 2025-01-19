Названы крупнейшие региональные рынки авто в 2024 году и их бестселлеры — Finance.ua

Названы крупнейшие региональные рынки авто в 2024 году и их бестселлеры Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Названы крупнейшие региональные рынки авто в 2024 году и их бестселлеры

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Укравтопром.

В течение года киевляне приобрели — 25 тыс. новых легковых авто, а в Киевской области было зарегистрировано — 5831 новое авто. Жители Днепропетровщины купили — 5232 ед. В Одесской области — 3618 ед. На Львовщине — 3613 ед.

На рынках Киева, Днепропетровской области и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

На Киевщине и во Львовской области наибольшим спросом пользовался японский кроссовер Toyota RAV-4.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы б/у легковых машин в прошлом году продемонстрировали:

Львовская область — 26 930 ед;

г. Киев — 19 374 ед;

Киевская область — 14 756 ед;

Виннитчина — 13 416 ед.;

Днепропетровщина — 12 888 ед.

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Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf.

Жители столицы чаще выбирали электрокар Tesla Model Y.

На Днепропетровщине чаще всего покупали Renault Megane.

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