Население, банки и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара — Finance.ua
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Население, банки и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара

Валюта
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Население, банки и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара
Население, банки и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара
Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 43,15 грн/доллар.
Предприятия последний раз давали свой прогноз курса в августе, тогда они ожидали курс 43,72 грн/доллар.

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Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар. Это выше, чем в сентябре — 44,03 грн/доллар.
Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь — 43,98 грн/доллар.
График: НБУ
График: НБУ
Напомним, аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США.
По прогнозу KSE, курс доллара составит:
  • 42.6 грн (конец 2024 года);
  • 48.6 грн (2027).
Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару будет составлять:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 45,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 46,8 грн/доллар;
  • 2027 год — 48,6 грн/доллар;
  • 2028 год — 50,2 грн/доллар;
  • 2029 год — 51,7 грн/доллар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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