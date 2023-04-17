Налоговая вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев — Finance.ua

Налоговая вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев Сегодня 08:13 — Казна и Политика

Налоговая вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев

Обмен информацией между налоговыми Украиной и странами ЕС — часть плана BEPS. С помощью автоматического обмена у налоговой возникает возможность выявлять незадекларированные доходы налоговых резидентов за пределами страны и контролировать правильность декларирования доходов и уплаты налогов.

Об этом пишет Фокус.

«Цель обмена — борьба с уклонением от уплаты налогов и детенизация доходов. Налоговая отдает себе отчет, что некоторые налоговые резиденты Украины могут скрывать свои доходы за рубежом. Автоматический обмен информацией станет дополнительным стимулом для своевременного декларирования доходов и уплаты налогов в Украине», — считает Иван Маринюк, юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

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Он также объяснил, что внедрение Украиной автоматического обмена информацией означает, что украинские банки будут собирать информацию о счетах налогоплательщиков других стран в Украине и передавать ее в украинскую налоговую.

Затем налоговая будет передавать такую информацию в налоговые службы других стран в зависимости от статуса налоговой резидентности (где лицо должно платить налоги), а также будет получать аналогичную информацию о своих налогоплательщиках.

«В будущем налоговая может отправлять запросы по предоставлению разъяснений в отношении источников происхождения средств, если информация о полученных доходах лицом у налоговой будет отличаться от информации о состоянии счетов по автоматическому обмену. В случае выявления факта получения незадекларированных доходов могут быть доначислены налоговые обязательства. Кроме того, на период действия военного положения не считается налоговой информацией, которая может быть использована налоговым органом для начисления налогов, информация, полученная налоговой в пределах автоматического обмена, если совокупный остаток или стоимость всех финансовых счетов, владельцем которых является одно лицо — гражданин Украины, не превышает эквивалент 250 тысяч долларов», — рассказал Иван Маринюк.

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Автоматический обмен должен заработать в июле 2023 года. 20 марта ВРУ приняла законопроект об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах № 8131 от 17.10.2022 (сейчас на подписании у президента). Этот законопроект предусматривает, что первый обмен может состояться в 2024 году за первый отчетный период — с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Эксперты объясняют: автоматический обмен финансовой информацией будет касаться всех — ФЛП, юридических и физических лиц.

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«Речь идет об информации от финансовых учреждений о финансовых счетах, владельцах и/или контролирующих лицах владельцев таких счетов, которые являются налоговыми резидентами других юрисдикций-партнеров по обмену. Проще говоря, налоговые органы Украины получат информацию об остатках и движении средств по счетам налоговых резидентов Украины за границей», — сообщила налоговый консультант Александра Томашевская.

Автоматическому обмену подлежит следующая информация:

имя/название владельца счета;

дата рождения, адрес;

налоговый номер;

номер банковского счета;

остаток на конец года;

общая сумма доходов от денежных активов за отчетный период.

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Фокус По материалам:

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