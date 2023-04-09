Украинцы обязаны уплатить налоги за машины, купленные на протяжении пяти лет — Finance.ua

Украинцы обязаны уплатить налоги за машины, купленные на протяжении пяти лет Сегодня 08:13 — Личные финансы

Украинцы в 2023 году должны уплатить налоги на свои авто. При этом стоимость авто, за которую придется платить, составит 2,512 млн грн (375 минималок) и при условии, если авто не старше пяти лет.

Об этом говорится в статье 267 Налогового кодекса Украины. Ставка транспортного налога установлена на уровне 25 тыс. грн за календарный год за каждый автомобиль, который подпадает под налогообложение.

За транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект — проведена регистрация транспортного средства. Если автомобиль приобретен в течение года, декларация подается за месяц со дня возникновения права собственности на ТС, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло такое право.

Если не платить налог

Если же не заплатить в течение 60 дней, то сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней — плюс 10% к штрафу, после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, с полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля. Правда, такая ситуация — большая редкость. Чаще всего должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Если машины нет в списке министерства?

Налоговая служба опубликовала специальное разъяснение (№ 688/ИПК/12-32-12-03-05), в котором четко говорится: сколько бы ни стоила машина, если модели такого года выпуска нет в списке, платить не нужно.

Если купили машину посреди года или продали ее. Кто платит?

Если за 12 месяцев у автомобиля было несколько владельцев, то разделят и сумму налога. Предположим, вы продали автомобиль в мае. В таком случае вам нужно оплатить пять месяцев, а следующему владельцу — семь. 25 тысяч разделят на 12 и умножат на пять. Полученная цифра — 10,4 тысячи — и есть сумма налога.

Если автомобиль угнали?

За те месяцы, когда машина находится в розыске, не нужно платить. Но это придется доказать — подать заявление в полицию, которая внесет информацию в соответствующий реестр.

Как платить налог

Налог пополняет местный бюджет, поэтому в уведомлении должны указываться реквизиты для уплаты по месту регистрации собственника. Однако эту норму нарушают и сами налоговики.

В Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут уплачивать НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы — подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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Обозреватель По материалам:

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