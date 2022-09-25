Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года — Finance.ua
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Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года

Казна и Политика
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Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года
Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года
В Украине с 2023 года начнут действовать новые правила для физических лиц-предпринимателей.
В налоговой службе предупредили торговцев, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек, что в следующем году они должны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.
Исключение — физические лица-предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции.
Напомним, по результатам исследования Райффайзен Банка и Gradus Research большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн/$.
В бизнес-сообществе также считают, что валютные ограничения Нацбанка значительно ограничивают право бизнеса на проведение сделок с валютой. Несмотря на то, что они направлены на регулирование и защиту платежного баланса Украины во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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