Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года — Finance.ua

Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года Вчера 21:02 — Казна и Политика

Налоговая предупредила предпринимателей о нововведениях с 2023 года

В Украине с 2023 года начнут действовать новые правила для физических лиц-предпринимателей.

налоговой службе предупредили торговцев, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек, что в следующем году они должны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

Исключение — физические лица-предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции.

Напомним, по результатам исследования Райффайзен Банка и Gradus Research большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат. При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн/$.

В бизнес-сообществе также считают , что валютные ограничения Нацбанка значительно ограничивают право бизнеса на проведение сделок с валютой. Несмотря на то, что они направлены на регулирование и защиту платежного баланса Украины во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Факти і коментарії По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.