Налоговая получила первые данные о счетах украинцев за рубежом — Finance.ua

Налоговая получила первые данные о счетах украинцев за рубежом
Украина успешно провела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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«Украина сделала важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов и успешно провела свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS)», — говорится в сообщении.
В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикции — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.
Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании
и т. п.) и которые принадлежат резидентам юрисдикций-партнеров, а именно:
- имя владельца;
- его адрес;
- налоговое резидентство;
- налоговый номер;
- дата и место рождения;
- данные о финансовом учреждении;
- данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.
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В Минфине говорят, что доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов позволит:
- усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
- выявить незадекларированные доходы по борьбе с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;
- повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;
- получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.
«Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а значит, экономической стабильности и развитию страны», — добавили в министерстве.
Справка Finance.ua:
- большинство беженцев с временной защитой, получающих социальные выплаты, подлежит налогообложению в стране пребывания. А значит, будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания. Соответственно данные их украинских счетов будут передавать в страну пребывания. В зависимости от индивидуальных обстоятельств беженцев могут заставить вернуть социальные выплаты и начислить им штрафы.
- заместитель главы парламентского комитета по вопросам соцполитики Михаил Цимбалюк ранее сообщал, что украинские беженцы за границей могут столкнуться с определенными проблемами, но это будет зависеть от каждой страны и от местной власти, где находятся украинцы и получают пособие. До сентября украинцы за границей должны были отчитываться о полученной финансовой помощи. Непредоставление информации может повлечь за собой штрафы.
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