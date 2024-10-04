Налоговая получила первые данные о счетах украинцев за рубежом — Finance.ua

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Налоговая получила первые данные о счетах украинцев за рубежом

Личные финансы
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Налоговая получила первые данные о счетах украинцев за рубежом
Налоговая получила первые данные о счетах украинцев за рубежом
Украина успешно провела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Украина сделала важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов и успешно провела свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS)», — говорится в сообщении.
В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикции — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.
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Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т. п.) и которые принадлежат резидентам юрисдикций-партнеров, а именно:
  • имя владельца;
  • его адрес;
  • налоговое резидентство;
  • налоговый номер;
  • дата и место рождения;
  • данные о финансовом учреждении;
  • данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.
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В Минфине говорят, что доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов позволит:
  • усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
  • выявить незадекларированные доходы по борьбе с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;
  • повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;
  • получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.
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«Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а значит, экономической стабильности и развитию страны», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • большинство беженцев с временной защитой, получающих социальные выплаты, подлежит налогообложению в стране пребывания. А значит, будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания. Соответственно данные их украинских счетов будут передавать в страну пребывания. В зависимости от индивидуальных обстоятельств беженцев могут заставить вернуть социальные выплаты и начислить им штрафы.
  • заместитель главы парламентского комитета по вопросам соцполитики Михаил Цимбалюк ранее сообщал, что украинские беженцы за границей могут столкнуться с определенными проблемами, но это будет зависеть от каждой страны и от местной власти, где находятся украинцы и получают пособие. До сентября украинцы за границей должны были отчитываться о полученной финансовой помощи. Непредоставление информации может повлечь за собой штрафы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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