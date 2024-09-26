За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение — Finance.ua

За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение Сегодня 18:00 — Личные финансы

За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение

Испанское казначейство мониторит не только движение средств на банковских счетах, но и операции с наличными, особенно при их внесении на счета.

Об этом подчеркивают СМИ Испании.

Налоговая служба обращает внимание на необычные или необоснованные финансовые операции, в частности, переводы или внесение крупных сумм через банкоматы или кассы.

Три основных случая, когда могут начать расследование:

Операции на сумму свыше 3000 €

Банк обязан уведомить Казначейство об операциях, связанных с введением или выводом наличных денег на сумму более 3000 €. В таких случаях могут потребовать пояснения о происхождении денег.

Использование банкнот номиналом 500 €

Хотя эти купюры уже не выпускаются, если кто-то попытается совершить операцию с ними, банк должен сообщить об этом. Это может стать поводом для расследования.

Перемещение наличных денег на сумму от 10 000 €

Если вы ввозите или вывозите из Испании сумму, превышающую 10 000 евро, необходимо предоставить полную документацию, подтверждающую происхождение денег. Будьте внимательны к своим финансовым операциям, чтобы избежать проблем.

Справка Finance.ua:

Испанская автономная община Эстремадура выделила 2 млн евро, чтобы привлечь цифровых кочевников со всего мира. Такая политика нацелена на повышение экономики общества. Условия участия в программе:

принять участие в программе может гражданин любой страны мира, главное, чтобы иностранец проживал за пределами региона Эстремадуры не менее 6 месяцев до момента регистрации участия в программе. Заявители из Испании должны получить официальный идентификационный номер;

переехать можно в населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. человек;

срок действия разрешения на постоянное проживание в Эстремадуре — от двух лет.

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