За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение — Finance.ua

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За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение

Личные финансы
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За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение
За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение
Испанское казначейство мониторит не только движение средств на банковских счетах, но и операции с наличными, особенно при их внесении на счета.
Об этом подчеркивают СМИ Испании.
Налоговая служба обращает внимание на необычные или необоснованные финансовые операции, в частности, переводы или внесение крупных сумм через банкоматы или кассы.

Три основных случая, когда могут начать расследование:

Операции на сумму свыше 3000 €
Банк обязан уведомить Казначейство об операциях, связанных с введением или выводом наличных денег на сумму более 3000 €. В таких случаях могут потребовать пояснения о происхождении денег.
Использование банкнот номиналом 500 €
Хотя эти купюры уже не выпускаются, если кто-то попытается совершить операцию с ними, банк должен сообщить об этом. Это может стать поводом для расследования.
Перемещение наличных денег на сумму от 10 000 €
Если вы ввозите или вывозите из Испании сумму, превышающую 10 000 евро, необходимо предоставить полную документацию, подтверждающую происхождение денег. Будьте внимательны к своим финансовым операциям, чтобы избежать проблем.
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Справка Finance.ua:

  • Испанская автономная община Эстремадура выделила 2 млн евро, чтобы привлечь цифровых кочевников со всего мира. Такая политика нацелена на повышение экономики общества. Условия участия в программе:
  • принять участие в программе может гражданин любой страны мира, главное, чтобы иностранец проживал за пределами региона Эстремадуры не менее 6 месяцев до момента регистрации участия в программе. Заявители из Испании должны получить официальный идентификационный номер;
  • переехать можно в населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. человек;
  • срок действия разрешения на постоянное проживание в Эстремадуре — от двух лет.

Собрались в цифровые кочевники? Вот места Европы, где работать выгоднее всего

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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