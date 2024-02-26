«Нафтогаз» будет распределять газ еще в трех областях — Finance.ua

«Нафтогаз» будет распределять газ еще в трех областях Сегодня 11:45 — Личные финансы

«Нафтогаз» будет распределять газ еще в трех областях

Оператор «Газсети» под координацией группы «Нафтогаз» с 1 марта будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях — Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Газсети» получили лицензию на распределение газа по всей Черновицкой области, а также в Тысменицком районе Ивано-Франковской области и Коростышевском районе Житомирской области.

Таким образом, с 1 марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы «Газсети» будут обслуживать всех жителей этих областей.

При этом лицевые счета клиентов остаются неизменными.

Однако с марта за услуги по доставке газа нужно будет платить по новым реквизитам.

«Клиенты также имеют возможность вернуть переплату за услуги по доставке газа, уплаченной на счета АО „Черновцыгаз“, АО „Тысменицагаз“ и АО „Коростышевгаз“. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов „Газсетей“ в пределах области», — объяснили в компании.

Справка Finance.ua:

Напомним, также украинцы обязаны платить за доставку газа. Однако есть немало домохозяйств, которые не пользуются газом больше года, но при этом продолжают получать квитанции на оплату распределения газа. В таком случае от услуги по доставке газа всегда можно отказаться, чтобы не платить за нее. Для этого нужно обратиться в облгаз и расторгнуть договор;

Также следует отметить, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности за ЖКУ. Какой теперь будет ответственность за долги за коммуналку — рассказали здесь.

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