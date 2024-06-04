Надежды на снижение учетных ставок стимулируют спрос на облигации по всему миру — Finance.ua

Надежды на снижение учетных ставок стимулируют спрос на облигации по всему миру Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Надежды на снижение учетных ставок стимулируют спрос на облигации по всему миру

Мировые облигации выросли, повторяя однодневный прирост казначейских облигаций США, поскольку ставки на быстрое снижение процентных ставок Федеральным резервом усилили привлекательность суверенного долга.

Об этом пишет Bloomberg.

Доходность 10-летних облигаций Австралии и Новой Зеландии упала как минимум на восемь базисных пунктов после того, как данные показали, что производственная активность в США сократилась в мае более быстрыми темпами, поскольку производство приблизилось к стагнации. Доходность 10-летних облигаций Японии снизилась на два базисных пункта в преддверии долгового аукциона на сумму 2,6 триллиона иен (16,6 миллиарда долларов), который состоится во вторник. Южнокорейские ценные бумаги тоже выросли.

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Восстановленный оптимизм по поводу облигаций может быть проверен в ближайшие дни, поскольку ряд данных по занятости прольет свет на то, достаточно ли охлаждается рынок труда в США, чтобы оправдать смягчение монетарной политики. Предыдущие ставки трейдеров на снижение ставки ФРС оказались преждевременными после того, как глава Джером Пауэлл отметил необходимость получить больше доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути к цели 2%, прежде чем снижать стоимость заимствований.

Решения по процентным ставкам Банка Канады и Европейского центрального банка также будут в поле зрения трейдеров.

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«Инвесторы, похоже, охотно увеличивают ставки по мере того, как они становятся все ближе и ближе», — сказал Роберт Томпсон, стратег по макроэкономическим ставкам в RBC Capital Markets в Сиднее. «Но не только со стороны ФРС — на этой неделе, конечно, речь идет о БПЦ и ЕЦБ, которые как мы, так и рынки ожидаем, начнут циклы сокращения ставок».

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 4,41% во вторник после снижения на 11 базисных пунктов в понедельник. Будущие данные по открытию новых рабочих мест в США во вторник также могут способствовать возобновлению спроса на облигации, если цифры будут соответствовать ожиданиям экономистов.

«На прошлой неделе облигации подешевели, — сказал Мартин Веттон, руководитель отдела рыночной стратегии в Westpac Banking Corp. — В последнее время было сложно связать два дня роста рынков с фиксированной доходностью подряд, но мы только что это сделали».

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