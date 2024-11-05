Нацбанк выпустил новую монету, посвященную году Змеи — Finance.ua

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Нацбанк выпустил новую монету, посвященную году Змеи

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Нацбанк выпустил новую монету, посвященную году Змеи
Нацбанк выпустил новую монету, посвященную году Змеи
Национальный банк с 5 ноября вводит в обращение новую памятную монету из серии «Восточный календарь» — «Год Змеи», посвященную символу будущего года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«По 12-летнему восточному календарю 2025 год пройдет под знаком Змеи, поэтому наша следующая монета Год Змеи посвящена именно символу будущего года. Змея — шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и спокойствие. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях. Мы, украинцы, за годы войны, как никто другой, почувствовали важность этих качеств и понимаем, насколько необходима гибкость и способность к трансформации для продолжения борьбы», — говорится в описании НБУ.

Дизайн монеты

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года — змея. Ее образ — закомпонован в шестиугольник, что выражает динамику и внутреннюю силу, а в сочетании с агрессивным изображением змеиной головы — враждебность и непредсказуемость для нападающего. Закрученный хвост змеи напоминает саблю, символизирующую готовность к борьбе.
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На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающие на главенствующий в 2025 году знак китайского зодиака. Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор — Анатолий Демяненко.

Где купить

Памятная монета «Год Змеи» вводится в обращение 5 ноября 2024 года. Ее номинал — 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.
Приобрести памятную монету «Год Змеи» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. В общей сложности через интернет-магазин постепенно будет реализовано 48 тысяч монет.
Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (список есть на сайте НБУ) по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. О начале реализации и точках продаж узнайте на их официальных сайтах.
По материалам:
Finance.ua
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